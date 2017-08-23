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Обыски в "Гоголь-центре" и домашний арест: что известно о деле режиссёра Кирилла Серебренникова

16:44
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В среду, 23 августа, Басманный суд Москвы отправил под домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Медуза".
 
Такую меру пресечения для режиссёра запросило следствие. По его словам, у Серебренникова есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей. Сам художественный руководитель "Гоголь-центра" напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что не будет бегать от следствия.
 
В СМИ появилась информация, что за режиссёра поручились 33 человека. В их числе актёры Фёдор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов, Константин Хабенский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, певец Филипп Киркоров.
 
23 мая следователи пришли с обыском к Кириллу Серебренникову и в созданный режиссёром театральный "Гоголь-центр". В СК РФ сообщили, что расследуют дело о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, которые в 2011–2014 годах выделили театральной компании Серебренникова "Седьмая студия" на развитие и популяризацию искусства. При этом в ордере на обыск значилась сумма 66,5 миллиона рублей. Серебренникова после обыска и допроса отпустили.
 
Позже по этому делу задержали бывших руководителей "Седьмой студии" — генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву. Их заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Позже Итина отправили под домашний арест, а бухгалтера — в СИЗО. Им предъявили обвинение в хищении по одному эпизоду на 1,3 миллиона рублей. После трёх дней в СИЗО Масляева стала сотрудничать со следствием.
 
В июне арестовали бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. На заседании суда следователь заявил, что спектакль "Сон в летнюю ночь", на который государство выделило деньги, не поставили. На самом деле спектакль идёт в театре до сих пор. Сумма ущерба по этому эпизоду — 2,3 миллиона рублей (вместе с первым эпизодом — 3,6 миллиона).
 
В начале августа Серебренников заявил, что у него забрали загранпаспорт. В Мосгорсуде зачитали показания Масляевой, в которых она заявила, что Серебренников, Малобродский и Итин с её помощью производили обналичивание денежных средств, выделенных на театральные постановки. Тогда же стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу выросла с 3,6 до 68 миллионов рублей. Серебренников оставался в деле в качестве свидетеля.
 
22 августа его задержали в Санкт-Петербурге и доставили на допрос в Москву. Вскоре режиссёру предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
 

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