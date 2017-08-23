В Калининграде гендиректор строительной фирмы скрыла от государства 29,5 млн рублей налога

В Калининграде глава строительной компании недоплатила государству 29,5 млн рублей налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



С 2014 по 2015 год 48-летняя подозреваемая организовала формальный документооборот с рядом организаций. По фиктивным договорам она оплатила строительные работы, которые на самом деле не производились. Это повлекло уменьшение налогооблагаемой базы организации. В результате женщина уклонилась от уплаты налога на общую сумму свыше 29,5 млн рублей.



Против гендиректора возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.