В Росавтодоре рассказали, из-за чего на Приморском кольце произошёл массовый прокол колёс

Массовое повреждение колёс вечером 22 августа на Приморском кольце произошло из-за разбросанного после ДТП ограждения. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении Росавтодора — компании "Упрдор Северо-Запад".



"Во время ремонта дороги из-за превышения скорости во временное ограждение врезалась машина. Осколки разлетелись по всей дороге, и проезжающие мимо автомобили повредили шины колёс", — пояснил Клопс.Ru начальник отдела Василий Шумилов.



По его словам, всего пострадало несколько автомобилей. Сами ограждения были установлены по нормативам. Осколки убрали вскоре после происшествия.