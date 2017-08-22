Очевидцы: 15 машин испортили колёса на Приморском кольце

Вечером во вторник, 22 августа, на Приморском кольце из-за лежащего на асфальте предмета повредили колёса около 15 машин. Об этом сообщают очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

Это произошло около 19:20 на дороге к Зеленоградску после поворота на аэропорт Храброво. Автомобилисты пишут о 15 машинах с пробитыми колёсами. На месте работают сотрудники ГИБДД и выездные шиномонтажи.

По словам очевидцев, водители говорят о возможном куске бетона или металла на дороге: препятствием мог стать упавший дорожный знак. Также упоминается катер, который вечером везли на прицепе в правом ряду дороги Приморского кольца. Возможно, упавшие части могли повреждать колёса автомобилей на большой скорости.