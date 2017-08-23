Калининградец пытался доставить в ИК №9 амфетамин и марихуану (фото)

В ночь на 22 августа сотрудники правоохранительных органов задержали калининградца, пытавшегося доставить наркотики в ИК №9. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области.



23-летний мужчина попался на Советском проспекте недалеко от исправительного учреждения. Молодой человек попытался оказать сопротивление, однако скрыться от представителей правопорядка ему не удалось. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли несколько свёртков с различными, предположительно наркотическими, веществами. Проведённая экспертиза показала, что задержанный пытался доставить в ИК-9 наркотики: 0,22 грамма амфетамина и 14,10 грамма марихуаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.