На ежегодном фестивале метания камней в Индии пострадали 462 человека

Ежегодный фестиваль метания камней возле деревень Пандхерна и Саваргаон в Индии закончился стычкой с полицией, в которой пострадали 462 человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на индийские СМИ.

Традиция фестиваля Gotmar Mela длится несколько сотен лет. Жители двух деревень по обе стороны реки выходят к ней, вооружившись камнями. Отмечается, что раньше в ходе фестиваля погибали люди.

В этом году посетители фестиваля начали громить машины скорой помощи и полиции. Правоохранительные органы применили к ним слезоточивый газ. По словам представителя полиции, 10 человек получили тяжелые ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.