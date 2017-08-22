В Москве пьяная школьница упала с девятого этажа и сломала ребро

15-летняя девушка из Москвы упала с девятого этажа своего дома и отделалась переломом ребра, ссадинами и испугом. Об этом сообщает издание Life.Ru

Школьница не собиралась сводить счёты с жизнью. Она хотела перелезть через окно к соседям после того, как родители наказали её за распитие алкоголя и заперли у себя в комнате.

Нога пьяной девушки соскользнула и она полетела вниз. Падение смягчили деревья. Помимо ссадины на локте, у неё сломано ребро.