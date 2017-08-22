Экс-чиновнику калининградского Ростехнадзора, обвиняемому в миллионной афере при госзакупках, вынесли приговор
Ленинградский районный суд признал виновным бывшего чиновника калининградского Ростехнадзора по обвинению в попытке провернуть миллионное мошенничество, связанное с капремонтом дороги Калининград — Полесск. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере") его приговорили к году и трём месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием у сторон права обжаловать судебное решение в десятидневный срок.
В мае 2016 года к бывшему чиновнику, 56-летнему Александру Шибалко
, обратился бизнесмен. Он решил поспособствовать победе некой фирмы в открытом конкурсе на право заключения контракта на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Калининград — Полесск. Он запланировал дать взятку сотрудникам конкурсного агентства. С этой целью он обратился к теперь уже бывшему замначальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по области центрального управления Ростехнадзора. За миллион рублей тот пообещал всё сделать. При передаче денег Шибалко задержали сотрудники правоохранительных органов.