На ул. Осенней на детской площадке в металлической конструкции застрял ребёнок



В понедельник, 21 августа, на ул. Осенней на детской площадке возле дома №16 застрял ребёнок. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

В экстренные службы обратилась мама. Она сообщила, что её ребёнок застрял головой в металлической конструкции. На место происшествия прибыли городские спасатели в количестве четырёх человек. Они освободили пострадавшего. Медицинская помощь ему не потребовалась.