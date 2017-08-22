Из-за эвакуации сотрудников "Ростелекома" калининградцы не могут дозвониться до единой справочной службы

Во вторник, 22 августа, в 12:50 по московскому времени поступил анонимный звонок с сообщением о минировании здания в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".



Там находится информационно-справочная служба северо-западного макрофилиала компании. МЧС ведёт проверку на территории здания, всех сотрудников эвакуировали. Ориентировочное время завершения работ — 15:00.

