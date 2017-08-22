Из-за эвакуации сотрудников "Ростелекома" калининградцы не могут дозвониться до единой справочной службы
Во вторник, 22 августа, в 12:50 по московскому времени поступил анонимный звонок с сообщением о минировании здания в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".
Там находится информационно-справочная служба северо-западного макрофилиала компании. МЧС ведёт проверку на территории здания, всех сотрудников эвакуировали. Ориентировочное время завершения работ — 15:00.
"В связи с эвакуацией временно недоступна работа информационно-справочной службы по телефону 8-800-1000-800, однако служба технической поддержки продолжает работать. Абонентам, которым необходимо получить доступ к службе технической поддержки, следует набрать номер 8-800-1000-800 и после запроса голосового сервиса IVR произнести слово ‟Техподдержка”", — пояснили в пресс-службе.