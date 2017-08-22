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Главная Новости Происшествия

Администратор отеля в Калининграде отсудила у работодателя деньги за травму глаза

21 августа 201719:31
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В районном суде Калининграда девушка, получившая травму глаза от посетителя отеля, отсудила компенсацию морального ущерба и средств на лечение, а также страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского районного суда.
 
В 2014 году потерпевшая работала администратором в одной из гостиниц областного центра. Она отказала посетителю отеля в заселении без предоплаты. После этого мужчина запустил в её лицо тяжёлой подставкой для денег. Из-за этого девушка частично потеряла зрение и нуждалась в лечении. Она обратилась с иском в районный суд.
 
Потерпевшая получила травму на работе. Суд установил, что, помимо дебошира, в ситуации виноват также работодатель, который не провёл с истицей инструктаж по охране труда.
 
Районный суд взыскал с отеля в пользу истицы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, также ей присудили 9 401 рубль единовременной страховой выплаты. С причинившего травму мужчины взыскали 150 тысяч рублей.

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