Администратор отеля в Калининграде отсудила у работодателя деньги за травму глаза

В районном суде Калининграда девушка, получившая травму глаза от посетителя отеля, отсудила компенсацию морального ущерба и средств на лечение, а также страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского районного суда.

В 2014 году потерпевшая работала администратором в одной из гостиниц областного центра. Она отказала посетителю отеля в заселении без предоплаты. После этого мужчина запустил в её лицо тяжёлой подставкой для денег. Из-за этого девушка частично потеряла зрение и нуждалась в лечении. Она обратилась с иском в районный суд.

Потерпевшая получила травму на работе. Суд установил, что, помимо дебошира, в ситуации виноват также работодатель, который не провёл с истицей инструктаж по охране труда.

Районный суд взыскал с отеля в пользу истицы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, также ей присудили 9 401 рубль единовременной страховой выплаты. С причинившего травму мужчины взыскали 150 тысяч рублей.