УМВД: девочку, гулявшую по Калининградскому шоссе, мама отпустила во двор с восьмилетним братом

Двухлетнюю девочку, гулявшую по Калининградскому шоссе, мама отпустила во двор с восьмилетним братом. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



Сообщение в полицию по Гурьевском району о найденном ребёнке поступило в 14:44. Как установили сотрудники правоохранительных органов, около 14:00 мама отпустила девочку гулять с её восьмилетним братом. Мальчик отвлёкся. Заметив пропажу сестры, он начал её искать. Сейчас инспекторы ПДН проводят проверку и профилактическую работу с членами данной семьи. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.