В Вильнюсе около банкомата задержали россиянина в маске и со сверлом



В субботу, 19 августа, в Вильнюсе полицейские задержали двоих мужчин возле банкомата в масках и со сверлом. Об этом сообщает Delfi.lt

Инцидент произошёл около 2:25 на ул. Селю. Двоих 33-летних мужчин заметили возле повреждённого банкомата с инструментами в руках. Прибывший наряд полиции попытался задержать подозреваемых. Россиянин оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, угрожая ножом. Однако после применения слезоточивого газа и других спецсредств он был разоружён, и на него надели наручники. Также задержали второго подозреваемого, жителя Молдавии.



В начале августа 2017 года таким же образом были взломаны два банкомата в Риге. Полиция полагает, что задержанные могут быть причастны к этому.