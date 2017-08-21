В Калининграде трое мужчин и женщина подозреваются в убийстве знакомого

В субботу, 19 августа, на ул. Лужской в Калининграде в квартире обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



Как выяснилось, вечером компания из четверых мужчин и женщины выпивала дома у погибшего. Во время застолья один из гостей припомнил, что в июне 2017 года хозяин квартиры избил его молотком и не выделяет денег на дорогостоящее лечение. В связи с этим между потерпевшим и гостями произошла ссора. Они начали избивать его, сначала руками и ногами, потом в ход пошли предметы мебели и DVD-проигрыватель. От полученных травм мужчина скончался. После чего компания скрылась с места преступления.



Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчин 29, 31, 32 лет, а также 34-летнюю женщину задержали. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.