Очевидцы: на ул. Тельмана столкнулись маршрутка и Skoda (фото)

В понедельник, 21 августа, на ул. Тельмана в ДТП попала маршрутка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Авария произошла в 7:45. По словам одного из пассажиров, они ехали по маршруту № 75. На перекрёстке с ул. Гоголя женщина-водитель автомобиля Skoda не уступила дорогу и врезалась в общественный транспорт.



"Удар пришёлся в бок. Водитель быстро среагировал. Маршрутка была полная. Никто не пострадал", — рассказал очевидец Александр.