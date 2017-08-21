В Калининграде 19-летний молодой человек избил прохожего и, угрожая ножом, вымогал деньги (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
09:30
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В Калининграде 19-летний молодой человек избил прохожего и, угрожая ножом, вымогал деньги. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Нападение на 34-летнего калининградца зафиксировали камеры видеонаблюдения АПК "Безопасный город". Инцидент произошёл 14 августа около 3:00 в районе Южного вокзала. 19-летний житель Багратионовского района, находясь в компании двоих друзей, начал избивать мужчину. Он также достал нож и угрожал им, вымогая 15 000 рублей. Эти деньги он требовал за разрешение конфликта, произошедшего накануне.
Оператор аппаратно-программного комплекса, заметив потасовку, вызвал наряд полиции. По горячим следам подозреваемых задержали. Оказалось, что нападавший уже был судим за кражу.
Следователи регионального УМВД возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершённое с применением насилия"). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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