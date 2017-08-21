В Исландии автомобилист, скрываясь от полиции, въехал в зал прибытия международного аэропорта

В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия аэропорта Кефлавик. Об этом сообщает издание Iceland Monitor

Полицейский пытался задержать правонарушителя. Молодой человек поднял руки и сделал вид, что сдаётся. Он подошёл к правоохранителю, после чего ударил его кулаком по лицу.

После этого водитель, которому около 20 лет, остановил встречный автомобиль, вытащил из салона женщину-водителя и попытался скрыться. Во время погони он не справился с управлением и врезался в здание аэропорта. Информации о пострадавших нет.