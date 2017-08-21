В Калининграде на ул. Невского столкнулись 5 машин (фото)
В воскресенье вечером, 20 августа, на ул. А. Невского возле бывшего торгового центра "Аврора" произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По словам горожан, из-за ДТП движение в сторону центра на участке от Невского до перекрёстка с ул. Тельмана было затруднено. Оно осуществлялось по встречной полосе.
Очевидцы отмечают, что одним из участников аварии стал грузовик Renault, гружёный песком. О пострадавших не сообщается.