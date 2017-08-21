Калининградец, отправившийся в одиночный велопробег до Владивостока, попал в ДТП

Калининградский путешественник Алексей Самбуров, отправившийся на велосипеде из Калининграда во Владивосток, попал в ДТП. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте"

Это его первая авария во время похода. Она произошла на 142-й день его тура, когда Самбуров въехал в Улан-Удэ.

"Спускаясь с горки со встречной полосы движения водитель Toyota Camry совершила поворот налево. Как потом сказал водитель, он меня не увидел. В итоге, я красиво пролетел через капот автомобиля. Слава богу, отделался гематомами в некоторых местах и оторванной стропой на рюкзаке", — сообщил путешественник.

Водитель не уехал с места происшествия. Он накормил Алексея в кафе. В столице Бурятии велотурист планирует привести в порядок свой транспорт после аварии. Он уже проехал 14 725 километров.