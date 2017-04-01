Калининградец отправился в одиночный велопробег до Владивостока
Алексей Самбуров
Фото сообщества ВКонтакте "Критическая Масса в Калининграде"
Калининградец Алексей Самбуров отправился в одиночный велопробег до Владивостока. Об этом велосипедист сообщил на своей странице ВКонтакте
.
Протяжённость пробега от Калининграда до Владивостока составит 15 тыс. км. Как сообщает ТАСС
, Самбуров отправится через Куршскую косу в Литву, а затем проедет по территории Латвии, России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, откуда вновь попадёт в Россию.
Велосипедист, занимающийся туризмом с 2000 года, посвятил свой пробег благотворительному фонду "Подари жизнь", который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Приехать во Владивосток он планирует через 6-7 месяцев.
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