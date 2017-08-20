В Австрии на пивном фестивале из-за обрушившегося шатра погибли два человека
На пивном фестивале в Австрии в результате обрушения шатра погибли два человека. Об этом сообщает издание Kurier
.
ЧП произошло в ночь на 19 августа в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. В регионе поднялся ураганный ветер, который полностью разрушил фестивальное помещение.
Погибшими оказались 28-летний местный житель и 19-летняя студентка из Румынии. Число пострадавших от падения шатра увеличилось до 120 человек, сообщает ТАСС
. Около 100 человек получили лёгкие травмы, 20 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.