Калининградка, собравшаяся на свидание в ИК, пыталась пронести в нижнем белье 237 доз наркотика

17 августа в исправительную колонию строгого режима №13 на длительное свидание прибыла калининградка, которую сотрудники учреждения заподозрили в нарушении закона. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области.

В результате досмотра в нижнем белье женщины был обнаружен свёрток, в котором находилось два шприца с иглами, 237 условных доз с предположительно наркотическим веществом и один циллиндрический свёрток.

Находка была изъята и направлена на экспертизу. Женщина была доставлена в отдел полиции.

Согласно данным экспертизы, подозреваемая пыталась пронести в учреждение 4,35 граммов смеси наркотических веществ. В её действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").