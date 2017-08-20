Житель Светлогорского района вырастил на своём участке 350 кустов опийного мака

Житель пос. Отрадное вырастил на своём участке в садовом обществе плантацию мака. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак" полицейские изъяли у злоумышленника 350 кустов наркосодержащего растения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.