В центре Сургута мужчина с ножом ранил восемь человек (обновлено)

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом. Инцидент произошёл в Сургуте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

"По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек", — сказали в пресс-службе управления. Пострадавшие находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы.

Отмечается, что на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они применили оружие, нападавший был ликвидирован. Его личность, обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

Обновлено от 13:20