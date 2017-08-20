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Главная Новости Происшествия

В Сиднее автомобиль въехал в посетителей торгового центра

19 августа 201709:50
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В австралийском Сиднее автомобиль въехал в магазин. Об этом сообщает ABC Australia.
 
Инцидент произошёл около выхода из торгового центра Chatswood Mall. Пострадали семь человек.
 
Полиция штата Новый Южный Уэльс рассматривает автомобильное столкновение как несчастный случай, отмечает издание. На месте происшествия медики оказывают помощь пострадавшим, шестерых из них готовят к госпитализации. Среди пострадавших есть ребёнок. Водитель даёт показания полиции, сообщает The Sydney Morning Herald.

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