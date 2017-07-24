Под Полесском насмерть разбился 25-летний мотоциклист

В воскресенье, 23 июля, на автодороге Полесск — Большаково насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП произошло в 14:18 на 33-м километре. Водитель мотоцикла Yamaha, обгоняя на повороте, превысил скорость. Молодой человек не справился с управлением, и мотоцикл врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте.



