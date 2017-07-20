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Отец погибшего в Калининграде младенца: Суду представили фальшивые медицинские документы

Автор: Ольга Запивалова
13:48
  2582 0
Центральный районный суд Калининграда продолжает рассмотрение гражданского иска семьи Распертовых о гибели новорождённого сына. Спустя два года в деле появились новые факты и документы. Об этом Клопс.Ru рассказали отец погибшего мальчика Сергей Распертов и его представители. 
 
В начале июля семья получила результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы, которую провели специалисты из Москвы. В предыдущих исследованиях содержался ряд противоречий. Результаты последней, которая должна была поставить точку в деле, рассмотрели в судебном заседании, длившемся около шести часов.
 
Как рассказал Сергей Распертов, московские эксперты пришли к выводу, что тяжкий вред здоровью его жены Виктории и ребёнка причинили в том числе из-за того, что роженице не ввели адреналин. Этот препарат мог бы вывести женщину из состояния анафилактического шока. До этого, по словам мужчин, в течение двух лет в материалах дела и на суде название этого препарат не звучало.

"Впервые в материалах дела появилась фамилия сотрудницы, которая якобы присутствовала при родах моей жены и была помощницей анестезиолога-реаниматолога. Она, по новым документам, ввела Виктории адреналин. Ранее никто из свидетелей не упоминал об этой сотруднице, её фамилии не было в списке дежуривших в те сутки медиков, а препарат не значился в списке лекарств, которые вводили жене. Его использовали только для родившегося ребёнка", — рассказал Сергей Распертов.

По словам пострадавшего, в оригиналах документов об истории родов появилось порядка 20 новых страниц. У них хранится экземпляр заверенных копий, которые выдали Виктории в роддоме. Такие же комплекты ранее предоставлялись в суд, экспертам, находились в СК. Оригиналы документов об истории родов прошиты. А в суд, по его словам, предоставили комплект, который был склеен. Как уверяет Сергей, на последнем заседании также выяснилось, что некоторые документы исправлены. Например, в листе назначений вместо слова "родзал" используется "родблок".
 
По словам адвоката семьи Распертовых Валерии Сакардиной, в самой истории родов, представленной в суд в оригинале, в листе назначений в "родблоке" адреналин не указан. Также в ходе допроса анестезиолог ни слова не упоминал об этом препарате, и его предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
 
"Мы легко можем сравнить представленные документы с первоначальными версиями. Почерки разные, заметны исправления, заменены слова и факты. Судья постановил отправить эти материалы обратно экспертам в Москву. Нам остаётся только надеяться, что экспертиза установит факт подлога", — заметил Сергей.
 
Виктория Распертова рассказала Клопс.Ru, что только спустя два года после трагедии заведующая роддомом №4 обратилась к семье со словами раскаяния. Она выразила сожаление о несчастном случае, который произошёл в их медучреждении.
 
В 2015 году 25-летняя Виктория Распертова перенесла анафилактический шок во время родов после того, как ей вкололи некий препарат. Женщине сделали кесарево сечение, малыш родился едва живой. Вскоре он умер. Виктория не сможет иметь детей: во время операции ей удалили матку. Год назад Распертовы подали гражданский иск в суд на руководство перинатального центра, роддома №4, Детской областной больницы. В качестве компенсации морального вреда молодая семья запросила 25 млн рублей. Медики отказываются признать свою вину. Спустя семь месяцев СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), но потом приостановил его. Позже расследование возобновили
 
 

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