Отец погибшего в Калининграде младенца: Суду представили фальшивые медицинские документы

Центральный районный суд Калининграда продолжает рассмотрение гражданского иска семьи Распертовых о гибели новорождённого сына. Спустя два года в деле появились новые факты и документы. Об этом Клопс.Ru рассказали отец погибшего мальчика Сергей Распертов и его представители.



В начале июля семья получила результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы, которую провели специалисты из Москвы. В предыдущих исследованиях содержался ряд противоречий. Результаты последней, которая должна была поставить точку в деле, рассмотрели в судебном заседании, длившемся около шести часов.



Как рассказал Сергей Распертов, московские эксперты пришли к выводу, что тяжкий вред здоровью его жены Виктории и ребёнка причинили в том числе из-за того, что роженице не ввели адреналин. Этот препарат мог бы вывести женщину из состояния анафилактического шока. До этого, по словам мужчин, в течение двух лет в материалах дела и на суде название этого препарат не звучало.



"Впервые в материалах дела появилась фамилия сотрудницы, которая якобы присутствовала при родах моей жены и была помощницей анестезиолога-реаниматолога. Она, по новым документам, ввела Виктории адреналин. Ранее никто из свидетелей не упоминал об этой сотруднице, её фамилии не было в списке дежуривших в те сутки медиков, а препарат не значился в списке лекарств, которые вводили жене. Его использовали только для родившегося ребёнка", — рассказал Сергей Распертов.



По словам пострадавшего, в оригиналах документов об истории родов появилось порядка 20 новых страниц. У них хранится экземпляр заверенных копий, которые выдали Виктории в роддоме. Такие же комплекты ранее предоставлялись в суд, экспертам, находились в СК. Оригиналы документов об истории родов прошиты. А в суд, по его словам, предоставили комплект, который был склеен. Как уверяет Сергей, на последнем заседании также выяснилось, что некоторые документы исправлены. Например, в листе назначений вместо слова "родзал" используется "родблок".



По словам адвоката семьи Распертовых Валерии Сакардиной, в самой истории родов, представленной в суд в оригинале, в листе назначений в "родблоке" адреналин не указан. Также в ходе допроса анестезиолог ни слова не упоминал об этом препарате, и его предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.



"Мы легко можем сравнить представленные документы с первоначальными версиями. Почерки разные, заметны исправления, заменены слова и факты. Судья постановил отправить эти материалы обратно экспертам в Москву. Нам остаётся только надеяться, что экспертиза установит факт подлога", — заметил Сергей.



Виктория Распертова рассказала Клопс.Ru, что только спустя два года после трагедии заведующая роддомом №4 обратилась к семье со словами раскаяния. Она выразила сожаление о несчастном случае, который произошёл в их медучреждении.

