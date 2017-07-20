В Калининграде задержали мужчину, забившего жителя Славского района трубой
В Калининграде задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Славского района. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Мужчину, который десять дней скрывался от следствия, обнаружили в среду, 19 июля, в 6:00. Он прятался в заброшенном доме в садовом обществе около форта №5 в Калининграде. Раньше он уже бывал здесь, поэтому сотрудники полиции постоянно проверяли данную территорию. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
9 июля в пос. Хрустальное Славского района 24-летний молодой человек до смерти
избил металлической трубой своего 31-летнего знакомого. Тело он перетащил в мелиоративный канал. Чтобы скрыть его, придавил сверху коробкой переключения передач от автомобиля. На месте преступления он убрал следы крови и скрылся. В СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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