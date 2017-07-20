В Калининграде задержали мужчину, забившего жителя Славского района трубой

В Калининграде задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Славского района. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Мужчину, который десять дней скрывался от следствия, обнаружили в среду, 19 июля, в 6:00. Он прятался в заброшенном доме в садовом обществе около форта №5 в Калининграде. Раньше он уже бывал здесь, поэтому сотрудники полиции постоянно проверяли данную территорию. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

