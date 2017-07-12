В Славском районе 24-летний молодой человек до смерти избил знакомого трубой

В воскресенье, 9 июля, в Славском районе 24-летний молодой человек до смерти избил своего знакомого. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Тело 31-летнего местного жителя нашли в пос. Хрустальное. По словам собеседника, погибший жил в съёмной квартире вместе со своей сожительницей, её дочкой и другом последней.



В тот день женщина пожаловалась молодому человеку своей дочери на сожителя. Она попросила утихомирить выпившего мужчину. Парень подобрал на улице металлическую трубу и около 20 раз ударил 31-летнего мужчину по голове. После этого молодой человек перетащил тело в мелиоративный канал, а чтобы скрыть его, сверху положил старую коробку переключения передач от автомобиля. На месте преступления он убрал следы крови и скрылся.



По словам источника, молодой человек воспитывался в детском доме. Последние шесть лет он провёл в психиатрической больнице на принудительном лечении.



В СУ СК России по Калининградской области сообщили, что по факту обнаружения тела мужнины в мелиоративном канале с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Лицо, совершившее преступление, не установлено, сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.