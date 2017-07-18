17-летний калининградец, сделавший глумливые фото на кладбище, извинился за провокацию

Калининградец, разместивший на своей странице в Instagram оскорбительные фотографии с кладбища на ул. Невского, извинился за свой поступок. Текст 17-летний подросток опубликовал на сайте "ВКонтакте".
"Приношу свои извинения за то, что фотографировался верхом на памятнике. Завтра выложу пост с извинениями в Instagram. Если задел чьи-то чувства, то прошу прощения. Не знал, что всё так закончится, все мы грешные и совершаем ошибки. Фотографии делал в личных целях, а не с целью кого-то обидеть. Ещё раз приношу свои извинения. Фотографии эти с памятником удалил", — написал молодой человек в репосте заметки из группы Клопс.Ru.
17 июля подросток из Калининграда опубликовал в Instagram
несколько фотографий, сделанных на старом кладбище на ул. Александра Невского. На снимках молодой человек позировал на надгробиях в форме крестов. Один из кадров он снабдил подписью "я танцую на могиле еврея".
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