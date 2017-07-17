Верхом на кресте: как калининградские подростки развлекались фотосессией на кладбище

В социальной сети Instagram были обнаружены глумливые фотоснимки, сделанные подростками на кладбище на ул. Александра Невского. Об этом сообщила "Комсомольская правда" в Калининграде.

На изображениях парни позировали, забравшись на гранитные надгробия в форме крестов. Один из кадров комментируется автором: "я танцую на могиле еврея". Эти фотографии успели набрать не менее двухсот отметок "нравится".

Аккаунт автора фотографии в Instagram был закрыт. Он открылся вечером вновь, но без провокационных снимков.