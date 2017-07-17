Верхом на кресте: как калининградские подростки развлекались фотосессией на кладбище
Фото страницы пользователя shuyoff в Instagram / "Комсомольская правда"
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В социальной сети Instagram были обнаружены глумливые фотоснимки, сделанные подростками на кладбище на ул. Александра Невского. Об этом сообщила
"Комсомольская правда" в Калининграде.
На изображениях парни позировали, забравшись на гранитные надгробия в форме крестов. Один из кадров комментируется автором: "я танцую на могиле еврея". Эти фотографии успели набрать не менее двухсот отметок "нравится".
Аккаунт автора фотографии в Instagram был закрыт. Он открылся вечером вновь, но без провокационных снимков.
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