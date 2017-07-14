За два дня в Калининградской области нашли повешенными троих мужчин

За два дня, 12 и 13 июля, в Калининграде и Черняховске обнаружили повешенными троих мужчин. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



В среду в 19:00 в квартире одного из домов в Первом Солдатском переулке нашли 57-летнего калининградца. О нём в полицию сообщила соседка.



В четверг около 9:00 рядом с домом №23 на ул. Баженова прохожие заметили тело 60-летнего местного жителя. В тот же день в Черняховске во дворе дома на ул. Чернышевского обнаружили погибшим 75-летнего мужчину.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков криминальной смерти. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



"Во всех случаях места происшествия и тела осматривали следователи регионального СКР и следственно-оперативные группы. По предварительным данным, повреждения не указывают на криминальный характер смерти. Для установления точной причины гибели всех троих людей назначены судебно-медицинские исследования. По результатам проверок будет принято процессуальное решение", — пояснила Гацко.

