На Ленпроспекте родители оставили ребёнка одного в машине (видео)
В четверг, 13 июля, в Калининграде родители оставили ребёнка одного в машине. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Автомобиль Nissan был припаркован во дворе дома на ул. Ленинский проспект, 13-15. На вид ребёнку четыре года. На протяжении как минимум 15 минут малыш находился в салоне один, без присмотра родителей.
Очевидец вызвал полицию. Чуть позже пришли родители ребёнка. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол.
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