На Ленпроспекте родители оставили ребёнка одного в машине (видео)

В четверг, 13 июля, в Калининграде родители оставили ребёнка одного в машине. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Автомобиль Nissan был припаркован во дворе дома на ул. Ленинский проспект, 13-15. На вид ребёнку четыре года. На протяжении как минимум 15 минут малыш находился в салоне один, без присмотра родителей.

Очевидец вызвал полицию. Чуть позже пришли родители ребёнка. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол.