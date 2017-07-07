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Главная Новости Происшествия

Появилось видео наезда на 35-летнюю калининградку, которая переходила Литовский вал на красный свет светофора

Автор: Константин Сериков
18:45
  1455 0
Кадр видеозаписи "Безопасного города"
В четверг, 6 июля, на камеры системы "Безопасный город" попала дорожная авария на Литовском валу в Калининграде. На записи видно, как женщина решается перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. При этом ранее на "красный" переходят дорогу еще несколько человек.
 
 
По данным полиции, авария произошла около 8:04. 43-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Kia. Пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От удара пешехода отбросило на несколько метров.
 
В результате ДТП женщина получила травмы. Проводится проверка.
 

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