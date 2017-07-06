В четверг, 6 июля, на перекрёстке Московского проспекта и Литовского вала Kia сбила женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД.



Авария произошла около 8:04. 43-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Kia. Пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы. Проводится проверка.