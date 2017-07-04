Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)

В объектив камер "Безопасного города" попали кадры дорожной аварии на перекрёстке Московского проспекта и ул. Литовский вал, которая случилась утром 4 июля.



На кадрах видно, как при проезде перекрёстка Ford пытается перестроиться, но грузовик МАЗ настигает его. Водитель автокрана цепляет иномарку и тащит её несколько десятков метров. В результате машина врезается в бордюр, получает значительные технические повреждения.



Как сообщили Клопс.Ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, которые привели к ДТП.