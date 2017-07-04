На Московском проспекте столкнулись кран-манипулятор и легковушка, образовались пробки (фото)

Во вторник утром, 4 июля, на Московском проспекте в Калининграде столкнулись кран-манипулятор МАЗ и легковой автомобиль. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.

Сначала автомобиль врезался в отбойник, а потом столкнулся с краном. В результате у легковой машины значительные повреждения кузова, разбито заднее стекло. В результате аварии заблокированы две полосы в сторону выезда из города. Кроме того, пробки и на соседних улицах — Литовском валу, Фрунзе, Гагарина, Грига. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч.



На место вызвали сотрудников ГИБДД. Пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.