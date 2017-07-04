Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма с Прилучным

Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма "Жёлтый глаз тигра". Они проходили в Музее янтаря, куда Алиса Вересова пришла вместе со своим сыном 20 июня. Об этом Клопс.Ru рассказала сама женщина.

"На крыше музея снимали толпу школьников, которые якобы пришли на экскурсию. Я привела туда своего 12-летнего сына. Во внутренний двор нас не пускали. Родители, просто зеваки и ожидающие съёмок артисты сидели на территории музея, перед входом", — рассказывает Алиса.

Женщина ждала сына, сидя на лавочке во внешнем дворе. По её словам, осветители перед началом съёмочного процесса тянули кабель.

"Видимо, специалисты что-то не закрепили, мне на голову упал керамический изолятор. От удара стало плохо. Сознание не теряла, крови было много. На месте мне оказали помощь, а потом госпитализировали в БСМП. Со мной поехал человек со съёмочной площадки. Вероятно, они переживали, что я напишу заявление. Больше со мной никто не связывался, не приносил извинений. Я до сих пор восстанавливаюсь", — уточняет женщина.

Женщине поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". В выписке из истории болезни указано, что травмы Алиса получила при падении твёрдого предмета с высоты.

Алиса получила травму во время съёмок фильма

Координатор съёмочного процесса в Калининграде Светлана Гикс информацию о происшествии подтвердила. "20 июня эта женщина привела ребёнка для участия в массовых сценах. Я её лично несколько раз выгоняла с территории, где ей нельзя было находиться. Она не собиралась уходить. В тот день были сильные порывы ветра, сбился провод, и изолятор упал ей на голову. Мы сразу оказали ей помощь, вызвали скорую. Три дня ходили к ней в больницу, выплатили ей компенсацию. Сейчас она подрабатывает на площадке дополнительным гримёром", — отметила координатор.

Алиса же говорит, что от денег отказалась. Подтверждает, что несколько раз подрабатывала на съёмках дополнительным гримёром.

"Никакой компенсации я не получала, мне было предложено 20 тысяч, сказали, что этого мне хватит на обследование, лечение и фрукты. Я вынуждена колоть недешёвые уколы, лечение затянется на 3–6 месяцев. Только один сеанс мануальной терапии выходит около двух тысяч. Извинений в мой адрес не последовало. Я работаю психологом, но временно мне пришлось отказаться от этого рода деятельности, потому что из-за травмы я забываю слова и плохо формулирую мысли. Гримёром работаю, потому что для меня возможен сейчас только механический труд. Мне необходимо обследование и лечение, также у меня двое детей, которых я воспитываю одна", — отметила пострадавшая.

Алиса планирует требовать компенсации через суд.