В Бостоне автомобиль врезался в толпу прохожих, сообщается о девяти пострадавших (фото, видео)
Кадр видеозаписи ABS News
В понедельник, 3 июля, в США в городе Бостон (штат Массачусетс) автомобиль врезался в группу прохожих. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на газету Boston Globe
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Американское издание ссылается на полицию. Сообщается, что как минимум девять человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы.
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