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Взяли под стражу в зале суда: в Калининграде получила срок главбух горбольницы №2, похитившая из бюджета 12 млн

Автор: Ольга Запивалова
16:38
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Клопс.Ru
В понедельник, 3 июля, Ленинградский районный суд Калининграда огласил приговор главному бухгалтеру горбольницы №2, обвинявшейся в хищении более 12 миллионов бюджетных рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила помощник прокурора Ленинградского района Евгения Ковалёва. 
 
Главбух Ирина Перункова полностью признала свою вину и раскаялась, поэтому её дело рассмотрели в суде в особом порядке, без изучения доказательств. Суд приговорил экс-бухгалтера к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На таком сроке настаивал гособвинитель. 

Чужая карта и фиктивные премии

Уголовное дело в отношении 52-летней Перунковой возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в апреле 2016 года. Махинации вскрылись месяцем раньше после плановой проверки медучреждения, которую проводил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 
 
В течение трёх с небольшим лет Перункова отвечала за начисление зарплат всех сотрудников. Как установили следователи, главбух вносила в реестры ложные сведения о сотрудниках и отправляла данные в управление Федерального казначейства. 
 
Перункова незаконно выписывала себе и своим коллегам завышенные стимулирующие выплаты. Деньги перечислялись на счета подчинённых Перунковой, которые забирали себе по 5–10 тысяч рублей, остальные суммы, по словам сотрудников бухгалтерии, они передавали главному бухгалтеру. Перункова призналась, что похитила 2 000 130 рублей.
 
В 2014–2015 годах женщина открыла на своё имя несколько счетов и перевела на них в общей сложности почти 9 млн рублей. Главбух использовала для махинаций и банковскую карту, якобы утерянную хозяйкой. На карточный счёт по распоряжению Перунковой поступило около 1,5 млн рублей. 

По всей строгости закона

Бухгалтера задержали в апреле 2016 года, после чего она находилась под домашним арестом и подпиской о невыезде. За это время, по словам Перунковой, у неё была возможность работать и она сумела возместить бюджету 852 тыс. рублей. Подсудимая и её адвокат просили дать условный срок. 
 
"На свободе я больше принесу пользы. Я договорилась с мамой, что мы съедемся и я продам свою квартиру, чтобы погасить часть долга", — со слезами на глазах рассказывала суду Перункова. 
 
Представитель больницы была категорична. Она просила суд наказать бывшую сотрудницу "по всей строгости закона" и уверяла, что на самом деле денег было похищено гораздо больше. 
 
"Изначально больница заявила об ущербе на сумму 18 миллионов рублей, однако следствие смогло доказать лишь 12 миллионов", — заявила в суде представитель больницы. 
 
Судя по всему подсудимая была готова к такому исходу и спокойно заслушала приговор. На судебное заседание она пришла с вещами.  
 
Приговор в законную силу не вступил.

"Не в нашей компетенции" 

Клопс.Ru обратился в региональное министерство здравоохранения с просьбой пояснить, как бухгалтер сумела украсть более 12 миллионов рублей и об этом до проведённой проверки не знало руководство больницы. В минздраве ответили, что в компетенцию ведомства "не входит проведение следственных мероприятий", и посоветовали обратиться за комментарием по данному вопросу в УМВД по Калининградской области.
 
В мае прокуратура Московского района Калининграда сообщила о нарушениях в работе городской больницы №2. Проверка выявила факт фиктивного трудоустройства гражданки в должности медицинской сестры, нецелевой расход пожертвований и незаконные надбавки.
 

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