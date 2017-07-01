Очевидцы: в Калининграде на Южном обходе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Opel (фото, видео)

В субботу, 1 июля, в Калининграде на Южном обходе случилось крупное ДТП, столкнулись Toyota Land Cruiser и Opel. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент произошёл около 13:30. По словам свидетелей, на месте ЧС сейчас работают полицейские, сотрудники МЧС, медики скорой медицинской помощи.
"МЧС Opel пилили, водителя зажало", — говорит свидетель. В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее.
Обновлено от 15:15
Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД. Сотрудник ведомства отметил, что в результате аварии пострадала женщина. Пока не уточняется, пассажир она или водитель.
"В 13:10 поступило сообщение, что на Южном обходе в районе путепровода произошло лобовое столкновение Opel Monterey и джипа. В аварии пострадала женщина. Трое человек также будут осмотрены. В ДТП присутствовал малолетний ребёнок, ему полгода. Предварительно видимых повреждений у него нет. Ребёнок отправлен на осмотр в больницу", — уточнили в ГИБДД.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.