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Главная Новости Происшествия

Очевидцы: в Калининграде на Южном обходе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Opel (фото, видео)

14:31
  2680 0
Фото: читатель Клопс.Ru
7 фото
В субботу, 1 июля, в Калининграде на Южном обходе случилось крупное ДТП, столкнулись Toyota Land Cruiser и Opel. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
 
Инцидент произошёл около 13:30. По словам свидетелей, на месте ЧС сейчас работают полицейские, сотрудники МЧС, медики скорой медицинской помощи.
 
"МЧС Opel пилили, водителя зажало", — говорит свидетель. В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее.
 
Обновлено от 15:15
 
Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД. Сотрудник ведомства отметил, что в результате аварии пострадала женщина. Пока не уточняется, пассажир она или водитель.
 
"В 13:10 поступило сообщение, что на Южном обходе в районе путепровода произошло лобовое столкновение Opel Monterey и джипа. В аварии пострадала женщина. Трое человек также будут осмотрены. В ДТП присутствовал малолетний ребёнок, ему полгода. Предварительно видимых повреждений у него нет. Ребёнок отправлен на осмотр в больницу", — уточнили в ГИБДД.
 
Видео: Читатель Клопс.Ru

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