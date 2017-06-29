Под Полесском трое подозреваемых в кражах, скрываясь от полиции на автомобиле, застряли в поле
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
3
фото
В Полесске трое подозреваемых в серии краж застряли в поле, уезжая от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Молодые люди ехали на автомобиле с завешенными номерами. Полицейские заметили, что они скрывают лица под масками. На требование сотрудников полиции остановиться молодые люди прибавили скорость и попытались скрыться, но заехали в поле и застряли. После они выбежали из машины и их задержали оперативники.
"Установлено, что молодые люди в возрасте от 18 до 21 года причастны к серии краж на территории одного из посёлков Полесского района. По предварительным данным, подозреваемые вскрыли подвал в жилом доме и похитили бытовую технику. Из припаркованного в том же дворе автомобиля сняли аккумулятор и автомагнитолу. А из хозяйственной постройки похитили личные вещи местного жителя", — пояснили в пресс-службе.
Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение"). Молодых людей проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.