Под Полесском трое подозреваемых в кражах, скрываясь от полиции на автомобиле, застряли в поле

В Полесске трое подозреваемых в серии краж застряли в поле, уезжая от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Молодые люди ехали на автомобиле с завешенными номерами. Полицейские заметили, что они скрывают лица под масками. На требование сотрудников полиции остановиться молодые люди прибавили скорость и попытались скрыться, но заехали в поле и застряли. После они выбежали из машины и их задержали оперативники.



"Установлено, что молодые люди в возрасте от 18 до 21 года причастны к серии краж на территории одного из посёлков Полесского района. По предварительным данным, подозреваемые вскрыли подвал в жилом доме и похитили бытовую технику. Из припаркованного в том же дворе автомобиля сняли аккумулятор и автомагнитолу. А из хозяйственной постройки похитили личные вещи местного жителя", — пояснили в пресс-службе.



Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение"). Молодых людей проверяют на причастность к совершению других преступлений.