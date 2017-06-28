В Калининграде мошенники похитили 20 тыс. рублей со счёта 82-летнего пенсионера

Калининградская полиция расследует мошенничество, связанное с хищением денег с банковского счёта 82-летнего жителя областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как установили проавоохранители, неизвестные позвонили пенсионеру с предложением купить выставленную им на сайт бесплатных объявлений вещь. Мужчину попросили сообщить номер карты, чтобы внести предоплату. Кроме того, мошенники узнали у пенсионера трёхзначный код, находящийся на обратной стороне банковской карты. С помощью этой информации у мужчины похитили 20 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

Правоохранители предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности. "Игнорируйте, а лучше сразу после получения удаляйте сомнительные СМС-сообщения о выигрыше приза, блокировке банковских карт, зачислении денежных средств на счет. Ни в коем случае не отвечайте на подобные сообщения и не перезванивайте по указанным в них номерам!", – говорится в сообщении.

При получении звонков от имени родственников, попавших в ДТП и просящих перевести деньги, нужно незамедлительно обратиться в полицию. Также нельзя сообщать незнакомцам, в том числе представляющимся работниками банка, реквизиты карты. Полицейские советуют избегать предоплаты покупок в интернете, особенно в непроверенных магазинах, и не передавать банковкую карту официантам и продавцам для совершения покупок.