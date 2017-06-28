Росгвардия подтвердила участие в оперативных действиях в связи с обысками по делу о стадионе к ЧМ-2018

Бойцы ОМОНа оказывали силовую поддержку сотрудникам УМВД при проведении оперативных мероприятий в здании на Московском проспекте, где расположено Региональное управление заказчика капитального строительства. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Цель проведения оперативных мероприятий в ведомстве не уточнили. Пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова сообщила, что глава региона находится в рабочей поездке. Он проинформирован о прошедших сегодня действиях правоохранительных органов. Более полная информация будет предоставлена позже.