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Главная Новости Происшествия

Под Черняховском огонь уничтожил довоенное здание

09:14
  901 0
Архив Клопс.Ru
В пятницу, 23 июня, в пос. Володаровка Черняховского городского округа сгорело здание довоенной постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
Сообщение о возгорании на ул. Механической поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:20. Огонь полностью уничтожил хозяйственное кирпично-балочное строение довоенной постройки размером 30х12 метров.
 
Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники.
 

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