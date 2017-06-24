Под Черняховском огонь уничтожил довоенное здание

В пятницу, 23 июня, в пос. Володаровка Черняховского городского округа сгорело здание довоенной постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании на ул. Механической поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:20. Огонь полностью уничтожил хозяйственное кирпично-балочное строение довоенной постройки размером 30х12 метров.

Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники.