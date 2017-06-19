СК проводит проверку после обнаружения тела около Берлинского моста
В Калининграде СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Преголе недалеко от Берлинского моста. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов.
Погибшего опознали. Выяснилось, что мужчине 39 лет. Сейчас в ведомстве уточняют причины и обстоятельства его гибели.
"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", — пояснил Якубов.
В пятницу, 16 июня, в недалеко от Берлинского моста рыбак заметил
всплывшего на поверхность реки мужчину. Чтобы извлечь его из воды, потребовалась помощь спасателей МЧС.
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