СК проводит проверку после обнаружения тела около Берлинского моста

В Калининграде СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Преголе недалеко от Берлинского моста. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов.

Погибшего опознали. Выяснилось, что мужчине 39 лет. Сейчас в ведомстве уточняют причины и обстоятельства его гибели.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", — пояснил Якубов.