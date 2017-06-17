Рыбак обнаружил в реке недалеко от Берлинского моста тело мужчины

В пятницу, 16 июня, в Калининграде в реке Преголя нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в оперативных службах города.

Всплывшего на поверхность реки в полукилометре от Берлинского моста мужчину заметил местный житель, который вечером отправился порыбачить. Так как тело прибило к берегу в труднодоступном месте, то для того, чтобы извлечь его из воды, потребовалась помощь спасателей МЧС. Они добрались до места на лодке. Личность погибшего устанавливается, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщил источник.