"За сохранность вашего автомобиля не отвечаем": на ул. Кошевого началась борьба за стоянку

Утром во вторник, 13 июня, на улице Кошевого автомобилисты обнаружили на припаркованных у дома №17 машинах записки с угрозами и пластиковые бутылки, закрепленные под дворниками. Об этом Клопс.Ru сообщила местная жительница Юлия.

В записках был текст следующего содержания: "Вы занимаете чужое парковочное место. Паркуйтесь в своем дворе, иначе за сохранность не отвечаем (может случиться беда с вашим автомобилем)".

Автор письма подписался жителем дома №17. Однако кто конкретно сделал такое послание, остаётся неизвестным.

"Ставим машину возле этого дома несколько лет, так как окна из нашего, соседнего, дома выходят на эту сторону, а у нас во дворе свободных парковочных мест очень мало", – рассказывает Юлия.

Записка с угрозами, оставленная на автомобиле. Фото: жительница ул. Кошевого Юлия

По словам женщины, машину на этом месте они парковали несколько лет. После того, как дом заселился, новые жильцы изменили парковочную политику и сначала частично ограничили заезд на стоянку, а теперь с помощью своеобразного предупреждения решили распугать оставшуюся часть чужаков.

Автомобилисты вызвали на место полицию. Теперь этой историей будут заниматься правоохранители. В пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Калининградцы в последнее время всё чаще конфликтуют с соседями из-за парковочных мест. Обычно это происходит в центре города, куда, помимо местных жителей, съезжаются на работу люди со всего региона

Чтобы оградить места, которые водители считают "своими", они используют блокираторы (такой способ мы заметили на ул. Уральской), шлагбаумы (на Советском проспекте, 12), решетки (на ул. Минской), цепи (ул. Черняховского – Иванникова) и даже верёвки (на Советском проспекте в районе дома №107). Автомобильные юристы говорят , что в большинстве случаев такой захват парковок незаконный, так как водители оставляют свои машины в местах общего пользования.