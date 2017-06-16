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"За сохранность вашего автомобиля не отвечаем": на ул. Кошевого началась борьба за стоянку

Автор: Константин Сериков
18:51
  2159 2
  • Парковка на ул. Кошевого
Парковка на ул. Кошевого
Фото: жительница ул. Кошевого Юлия
Утром во вторник, 13 июня, на улице Кошевого автомобилисты обнаружили на припаркованных у дома №17 машинах записки с угрозами и пластиковые бутылки, закрепленные под дворниками. Об этом Клопс.Ru сообщила местная жительница Юлия.
 
В записках был текст следующего содержания: "Вы занимаете чужое парковочное место. Паркуйтесь в своем дворе, иначе за сохранность не отвечаем (может случиться беда с вашим автомобилем)".
 
Автор письма подписался жителем дома №17. Однако кто конкретно сделал такое послание, остаётся неизвестным.
 
"Ставим машину возле этого дома несколько лет, так как окна из нашего, соседнего, дома выходят на эту сторону, а у нас во дворе свободных парковочных мест очень мало", – рассказывает  Юлия.
 
Записка с угрозами, оставленная на автомобиле. Фото: жительница ул. Кошевого Юлия
 
По словам женщины, машину на этом месте они парковали несколько лет. После того, как дом заселился, новые жильцы изменили парковочную политику и сначала частично ограничили заезд на стоянку, а теперь с помощью своеобразного предупреждения решили распугать оставшуюся часть чужаков.
 
Автомобилисты вызвали на место полицию. Теперь этой историей будут заниматься правоохранители. В пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
 
Калининградцы в последнее время всё чаще конфликтуют с соседями из-за парковочных мест. Обычно это происходит в центре города, куда, помимо местных жителей, съезжаются на работу люди со всего региона
 
Чтобы оградить места, которые водители считают "своими", они используют блокираторы (такой способ мы заметили на ул. Уральской), шлагбаумы (на Советском проспекте, 12), решетки (на ул. Минской), цепи (ул. Черняховского – Иванникова) и даже верёвки (на Советском проспекте в районе дома №107). Автомобильные юристы говорят, что в большинстве случаев такой захват парковок незаконный, так как водители оставляют свои машины в местах общего пользования.
 
Когда уговоры и предупреждения не помогают, люди начинают портить чужое имущество. На ул. Грига машинам разбивали стёкла, на ул. Невского резали колёса. Лишь однажды автомобилисты поймали борца со стихийной парковкой и сдали его в полицию.
 

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2 комментария Правила комментирования

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непоседа
непоседа #
19:57
Такой захват парковочных мест даже в своем дворе незаконный, так как водители оставляют свои машины в местах общего пользования.  Те жильцы, кто размечает парковку, надеется на сознательность соседей по дому, но претендовать на это место самостоятельно никто не имеет права.Придомовая территория принадлежит всем собственникам многоквартирного дома. Чтобы возвести на ней какое-то сооружение или нанести разметку, закрепив за своим автомобилем, нужно сначала получить разрешение большинства собственников. То есть вопрос, кому будут принадлежать места парковки под домом должен быть решен на собрании жильцов.  Но это еще не все.Собрание жильцов должно нанять грамотного юриста- а это деньги и немалые.Думаю тысяч от 30 на каждого собственника в данном доме ляжет на плечи.Сюда войдет оплата юристу и всякие разные разрешения. Не факт что прокатит.Народ ДУМАЙТЕ прежде чем брать краску и кисть и рисовать номер своего автомобиля на асфальте или плитке.Неровен час кто-то добрый принесет ведро отработки и выльет под ваш авто...ну а далее звонок в Ростехнадзор...у данной организации штрафы пятизначные.
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CatCar
CatCar #
20:42
вообще, человек купивший за немалые деньги квартиру вполне вправе рассчитывать на парковочное место на СВОЕЙ придомовой территории, которую оказывается уже занял какой то пень с горы из соседнего дома потому что он так уже привык...
бред однако...
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