Женщину, тело которой нашли в Преголе, накануне выписали из психиатрической больницы

Полиция установила личность женщины, тело которой обнаружили сегодня в Преголе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Погибшая женщина — жительница города Черняховска, 1965 года рождения. По словам источника, горожанка была одета, за ней плыла сумка, в которой находились документы и справка из психиатрической больницы. Из документа следует, что она прошла курс лечения и накануне была выписана с отметкой "здорова".