Женщину, тело которой нашли в Преголе, накануне выписали из психиатрической больницы
Архив Клопс.Ru / Александр Подгорчук
Полиция установила личность женщины, тело которой обнаружили сегодня в Преголе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Погибшая женщина — жительница города Черняховска, 1965 года рождения. По словам источника, горожанка была одета, за ней плыла сумка, в которой находились документы и справка из психиатрической больницы. Из документа следует, что она прошла курс лечения и накануне была выписана с отметкой "здорова".
Сегодня в 12:00 очевидцы заметили в Преголе около ДКМ тело женщины. Из воды её извлекли
в районе Рыбной деревни.
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