Неизвестные разбили иллюминаторы у вертолёта в Музее военной техники Советска

В Советске неизвестные повредили вертолёт Ми-8Т, находящийся в Музее военной техники на городской площади. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

У вертолёта разбиты иллюминаторы. Личность злоумышленников не установлена, но в администрации предполагают, что повредить экспонат могли дети. Благодаря выбитым иллюминаторам ни смогли бы проникнуть внутрь вертолёта.